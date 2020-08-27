Kahta Eğitim Bir Sen, Müdür Tunçmen ile bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta Eğitim Birsen İlçe Temsilcisi İsmail Tümer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Eğitim Birsen Kahta İlçe Temsilcisi İsmail Tümer, göreve yeni başlayan Şube Müdürleri Mehmet Türk ve Mesut Çoşkun'u ziyaret etti. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte göreve başlayan Şube Müdürlerine görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Eğitim Birsen Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

Temsilci İsmail Tümer, eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek Kahta İlçesinde göreve yeni başlayan öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Eğitim Birsen İlçe Yönetim Kurulu Üyelerini yeni eğitim öğretim yılını kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, sendika çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Program, pandemi sürecinde alınan önlemler ve alınabilecek tedbirler konusunda yapılan istişare ile sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, Mehmet Türk ve Mesut Çoşkun ile Eğitim Birsen İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. - ADIYAMAN