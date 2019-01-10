Son Dakika Haberleri: Kahta Fen Lisesinden Rekor Başarı

Kahta Fen Lisesinden Rekor Başarı

1 saat önce

Adıyaman'da yapılan Oriyantiring yarışmalarında Kahta Fen Lisesi rekor bir başarı elde etti.

Kahta Fen Lisesinden Rekor Başarı, System.String[]
Adıyaman'da yapılan Oriyantiring yarışmalarında Kahta Fen Lisesi rekor bir başarı elde etti.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Kenan Doğan ve Hacı Mustafa Akgül yönetiminde turnuvaya hazırlanan öğrenciler, dört kategoriden 4 kupa ve 20 madalya kazanarak Kahta ilçesi olarak Adıyaman'ı bu yıl ilk defa bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Kahta Fen Lisesi, Gençler Erkekler A Kategorisi İl Birinciliği, Genç Kızlar A Kategorisi İl Birinciliği, Genç Erkekler B Kategorisi İl Birinciliği, Genç Kızlar B Kategorisi İl Birinciliğini alarak rekor bir başarışa imza attı.

Öğrencilerden Furkan Benek, "Baştan beri disiplinli bir şekilde bu turnuvaya hazırlanıyoruz. Öğretmenlerimizle yerinde çalışmalar yaptık. Yine öğretmenlerimizden çok güzel taktikler aldık. Takım olarak hepimiz de üzerine düşeni yapınca ve başarıya inanınca rekor bir başarı kendiliğinden geldi"dedi.

Okul Müdürü Ali Olt ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahta Fen Lisesi olarak sadece akademik başarıyı önemsemiyoruz. Çünkü akademik başarı, kültürel ve sportif başarıları önemsemekle gelir. Biz bu bilinçle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu tür faaliyetlere yönlendiriyoruz ve gerekli desteği veriyoruz. Böylesine güzel bir başarıyı kazanan öğretmen ve öğrencilerimizi de kutluyoruz " diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Kenan Doğan, Adıyaman, Kahta, Güncel
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