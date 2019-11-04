Son Dakika Haberleri: Kahta futsal takımı il birincisi oldu
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Kahta futsal takımı il birincisi oldu

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğretmenlerden oluşan futsal takımı Türkiye Öğretmenler Kupası yarışmasında Adıyaman birincisi oldu.

Kahta futsal takımı il birincisi oldu, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğretmenlerden oluşan futsal takımı Türkiye Öğretmenler Kupası yarışmasında Adıyaman birincisi oldu.


Sporu sevdirmek ve özendirmek adına düzenlenen futsal turnuvasına Adıyaman ve ilçelerinden yaklaşık 20 takım katıldı. Öğretmenlerden oluşan futsal takımları il birincisi olabilmek için mücadele etti. Adıyaman Belediye Spor Salonunda düzenlenen final müsabakasında Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu, Çelikhan Çok Programı Lisesiyle düzenlenen şampiyonluk maçında rakibini 5-0 yenerek şampiyon oldu.


Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu, Diyarbakır'da düzenlenecek olan bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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