Kahta Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Kahta Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

07.06.2022 13:30
Kahta Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı içinde yapılan ürünler, yıl sonu sergisinde tanıtıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı içinde yapılan ürünler, yıl sonu sergisinde tanıtıldı.

Kahta HEM Müdürü Fahri Doğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, yaptıkları çalışmalardan dolayı kursiyerlere teşekkür etti.

Yapılan açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Abdulkadir Ceran, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ve katılmcılar stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahta Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi - Son Dakika

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