Kahta İHH yetimleri unutmadı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla çalışma başlatan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kahta Temsilciliği ile Yeni Dünya Vakfı Kahta temsilciliği, ziyaret ettiği yetimleri hediyelerle sevindirdi.



İlçedeki yetkim aileleri ziyaret eden STK temsilcileri, 70 aileye nakdi yardım, gıda kolisi, kitap, oyuncak, ayakkabı, top ve satranç takımı dağıttı.



Yeni Dünya Vakfı Kahta Temsilcisi Veteriner Hekim Sırrı Öztürk, Dünya Yetimler Günü nedeniyle ilçedeki 70 yetim ailenin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Yetimlerin Müslümanların emaneti olduğunu hatırlatan İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman, merhameti ve kardeşliği hissetmenin tam vakti olduğuna dikkat çekti.



Temsilci Orman, "Bu yıl da yine İHH olarak dünyanın birçok yerine hayırsever halkımızın bağışlarından oluşan Ramazan gıda kolilerini yardıma muhtaç ailelere ulaştırıyoruz. Bu anlamda Ramazan ayı boyunca ülkemizin 81 ilinde de İHH olarak aynı faaliyetler yürütülüyor. Bugün de Kahta ilçemizdeki 70 yetim ailemize ulaşarak onların sevinçlerine ortak olduk. Hayırseverlerin bağışlarıyla yetim ailelerimize nakdi yardım, gıda kolisi, kitap, oyuncak, ayakkabı, top ve satranç takımı dağıttık. Yetimleri bizim biz Müslümanların emanetidir. Kahta İHH olarak hizmet erbabı gönüllü kardeşlerimizle beraber, gönül birliği yapmış durumdayız. O yetimlerimizin gönül dünyasına misafir olmak inanın anlatılmaz bir duygu. Bizim için en büyük ödül budur. Buradan bütün hayırseverlere bir çağrıda bulunuyoruz. Yetim ve ihtiyaç sahibi bir aileler için



Zekat, fitre ve gıda gibi bağışlarınızı yaşamanı güçlükle sürdüren ihtiyaç sahibi yetim ailelere ulaştırıyoruz. Bu yardımlarınızı da gelin merhamet ikliminin en yoğun yaşandığı bu ayda yapın. Çünkü merhameti ve kardeşliği hissetmenin tam vaktidir" diye konuştu. - ADIYAMAN