Son Dakika Haberleri: Kahta İlçesinde Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Kahta İlçesinde Esrar Maddesi Ele Geçirildi

2 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahta ilçesinde 5 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kahta İlçesinde Esrar Maddesi Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahta ilçesinde 5 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları otomobil içerisinde yaptıkları aramada, gizlenmiş halde 5 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.A. adlı şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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