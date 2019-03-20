Kahta İlçesinde Esrar Maddesi Ele Geçirildi
2 saat önce
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahta ilçesinde 5 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Kahta
ilçesinde 5 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları otomobil içerisinde yaptıkları aramada, gizlenmiş halde 5 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.A. adlı şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:02 Kaynak: İHA
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