Son Dakika Haberleri: Kahta ilçesinde YÖGEP çalışmaları başladı
Son Dakika Güncel Kahta ilçesinde YÖGEP çalışmaları başladı

Kahta ilçesinde YÖGEP çalışmaları başladı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Yönetici ve Öğretmen Gelişimi Programı(YÖGEP) kapsamında okul müdürleri ve yardımcıları bir araya geldi.

Kahta ilçesinde YÖGEP çalışmaları başladı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Yönetici ve Öğretmen Gelişimi Programı(YÖGEP) kapsamında okul müdürleri ve yardımcıları bir araya geldi.


Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında bulunan yöneticilerin gelişimini esas alıyor.


Seminerde, imam hatip okullarında kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde uygulan programlar görüşüldü.


Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halit Akel, imam hatip okullarında yaşadığı yöneticilik anılarından bahsederek imam hatip okullarının mesleki tecrübelerini paylaştı.


MEB'in 2023 vizyon belgesinde yayımlanan YÖGEP ile okul müdürleri ve yardımcıları, düzenlenen programda eğitim felsefesi, yöntemleri, mantığı ve temel yaklaşımları üzerine istişare etti.


Program, BİST Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:35:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta ilçesinde YÖGEP çalışmaları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]