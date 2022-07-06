Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Adıyaman'da, Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi, 17 yıl aradan sonra ziyarete açılıyor.

Nemrut Dağı tur güzergahında üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005 yılında güvenlik sebebiyle ziyarete kapatıldı. 2015 yılında 3 ayrı etapta restorasyon çalışması başlatılan kalede, bu yıl itibarıyla çalışmalar tamamlandı.

İçerisindeki çarşı, cami, zindan, su yolları kalıntılarıyla meraklılarını ağırlayacak kalede cam teras da yapıldı. Ziyaretçiler terastan Kahta Çayı ile civarını izleme fırsatı bulacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, restorasyonu tamamlanan kaleyi bu ay itibarıyla ziyarete açacaklarını söyledi.

Kalenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Çuhadar, şunları aktardı:

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması projesi kapsamında kentte turizm alanındaki yatırımların bir yenisi Kahta Kalesi'nde vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Gayet mutlu ve umutluyuz, Adıyaman turizmine hayırlı olsun. Kalemiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu ay itibarıyla kaleyi teslim alıyoruz ve hizmete açacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kommagene Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız da kalenin ilk Kommagene Krallığı tarafından kullanıldığını söyledi.

Kahta Kalesi'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Yıldız, "Kalemiz farklı unsurlar barındırıyor. İçerisinde çarşı, saray, sarnıç, karakol gibi unsurlar barındırıyor. Burada cam teras yaparak, Kahta Çayı ile ilişkisini daha belirgin hale getirmeye çalıştık. Terasa çıkan ziyaretçiler, kalenin kuşatmalar döneminde kullanılan su yolunu da görebilecekler." diye konuştu.

Kalenin güvenlik sebebiyle 2005 yılında kapatıldığını hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kalenin restorasyon çalışmaları 3 etapta tamamlandı. Valiliğimizin yürütmekte olduğu 'Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması' projesi kapsamında çevre düzenlemesi ve cam teras yapıldı. Bu projemiz Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında devam eden iş birliği kapsamında Sanayi Bakanlığının yürütmekte olduğu Rekabetçi Sektörler Programı ile desteklenmektedir."

Kocahisar Köyü Muhtarı İzzet Avcı da büyük bir heyecanla kalenin açılmasını beklediklerini belirterek, yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz tarihi görmeye davet etti.