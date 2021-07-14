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Kahta Kapalı Hayvan Pazarı hizmete açıldı - Son Dakika

Kahta Kapalı Hayvan Pazarı hizmete açıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:55
Kahta Kapalı Hayvan Pazarı hizmete açıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Cami Mahallesinde inşa edilen Kapalı Hayvan Pazarı Kurban Bayramı öncesi hizmete girdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Cami Mahallesinde inşa edilen Kapalı Hayvan Pazarı Kurban Bayramı öncesi hizmete girdi.

Yeni projeleri hayata geçiren Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, kentte bir çok alanda gerçekleştirilen projeler kapsamında önemli değişime yol açan ve yaşanılabilir bir Kahta için yoğun bir şekilde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Modern bir ilçe için projelerini hayata geçiren Kahta Belediyesi, 5 bin metre kare kapalı alan 3 bin metre kare açık otopark toplam 8 bin metre kare alan üzerinde Kapalı Hayvan Pazarı Projesini tamamlayarak halkın hizmetine sundu. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz projelerimiz arasında yer alan Kapalı Hayvan Pazarı projesini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemize başlarken Hayvan ticaretiyle uğraşan vatandaşlarımızın öneri ve taleplerini alarak ve bu talepler doğrultusunda projemizi tamamladık. Kapalı Hayvan Pazarı (mezat) projemiz için göreve geldiğimiz gün itibari ile gerekli kurumlara projemizi sunarak Diyarbakır Yolu üzerinde bulunan hazineye ait arazi tahsisi talebinde bulunduk. İlgili kurumlar tarafından talebimize olumsuz cevap verdiler. Belediye olarak kendi imkanlarımız dahilinde mülkiyeti belediyemize ait olan Cami Mahallesi, mezbahane yanı, Karşıyaka Mezarlığı yolu üzerinde Kapalı Hayvan Pazarı projemize başlayarak yoğun bir çalışma temposunun ardından projemizi tamamladık. Yapımını tamamladığımız Kapalı Hayvan pazarında otopark, hayvan indirme ve bindirme rampaları, zabıta noktası, çay ocağı, tuvaletler, mescit, abdesthane ve doğal su ile yapılan hayvan suluklarının olduğu çeşme yer almaktadır. Allah'ın izniyle Kahta'mıza yakışır, modern bir Kapalı Hayvan Pazarı, bölgemize uzun yıllar hizmet verecektir. Rabbim hizmet için çıktığımız bu yolda, bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın. Halkımıza, ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu - ADIYAMAN

Kahta Kapalı Hayvan Pazarı hizmete açıldı
Kahta Kapalı Hayvan Pazarı hizmete açıldı
Kahta Kapalı Hayvan Pazarı hizmete açıldı

Kurban Bayramı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahta Kapalı Hayvan Pazarı hizmete açıldı - Son Dakika


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