Kahta Kapalı Hayvan Pazarının zemin betonu tamamlandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapımı devam eden modern kapalı hayvan pazarının zemin dolgu, tesviye, zemin güçlendirme ve temel yapımın ardından zemin beton yapım çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde, içerisinde otopark ve yükleme rampalarının yer alacağı Kapalı Hayvan Pazarında, alıcı ve satıcılara rahat bir ortamda alışveriş imkanı sunulacak.

Göreve geldikleri 2019 yılından beri ilçeye kısa sürede önemli hizmetler kazandırdıklarını ve yeni projeler kazandırmak için bütçe imkanları dahilinde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Yapımı devam eden Kapalı Hayvan Pazarı projemizin zemin dolgu, tesviye, zemin güçlendirme ve temel yapım çalışmaların ardından zemin beton dökümü çalışmalarımız tamamlandı. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde üst yapı çatı direkleri kurularak bir ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN