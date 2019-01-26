Son Dakika Haberleri: Kahta Kubilay Ortaokulu Adıyaman'ı Temsil Edecek

Kahta Kubilay Ortaokulu Adıyaman'ı Temsil Edecek

9 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığının 2018-2019 faaliyet programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kulüpler Arası U-16 Kız İl Birinciliği müsabakaları, Kahta Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarla sona erdi.

Kahta Kubilay Ortaokulu Adıyaman'ı Temsil Edecek, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığının 2018-2019 faaliyet programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kulüpler Arası U-16 Kız İl Birinciliği müsabakaları, Kahta Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarla sona erdi.

U - 16 Kız kategorisinde Kubilay Ortaokulu Spor Kulübü ile Kahta Gençlik Spor Kulübü'nün karşı karşıya geldiği grup maçında gülen taraf, Kahta Gençlik Spor Kulübünü 37-17 mağlup eden Kubilay Ortaokulu Spor Kulübü oldu. Grup maçını kaybeden Kahta Gençlik Spor Kulübü ikinci, TPAO Atatürk Spor Kulübü ise İl üçüncülüğünü elde etti.

Centilmenlik ruhu içerisinde ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakaların başarıyla tamamlandığını belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, 4-9 Mart 2019 tarihleri arasında Tunceli İlinde yapılacak olan grup müsabakalarında İlimizi Kahta Kubilay Ortaokulu Spor Kulübü temsil edeceğini belirterek, takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde ilk 3 takıma kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Şube Müdürü İsmail Öner, Kubilay Ortaokulu Müdürü Ahmet Karababa ve TPAO Atatürk Ortaokulu Müdürü Ebubekir Akbaş tarafından verildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Mustafa Fehmi Kubilay, Kahta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Ailelerin Kız Kaçırma Kavgasında 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı Bakanlık Müjdeyi Verdi! Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada

Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron Fırsatçıların Zam Oyunu Devam Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 12:27:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta Kubilay Ortaokulu Adıyaman'ı Temsil Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]