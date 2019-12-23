Kahta Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahta Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu - Son Dakika

Kahta Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta İmam Hatip Ortaokulu Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında Adıyaman il birincisi oldu.

Kahta Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta İmam Hatip Ortaokulu Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında Adıyaman il birincisi oldu.


Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasına Adıyaman'dan 22 imam hatip ortaokulu katıldı.


Kur'an-ı Kerim öğretmenlerinden oluşan Jüri üyeleri öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumalarını değerlendirdi.


Yapılan değerlendirme sonucunda Kahta İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Nebi İnan il birincisi olurken Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulundan Muhammed Ali Güney ikinci, Polis Amca İmam Hatip Ortaokulundan Abdurrahman Salih Yokuş ise üçüncü oldu.


Muhammed Nebi İnan, düzenlenecek olan bölge yarışmalarında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:01 Kaynak: İHA
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