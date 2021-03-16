Kahta Milli Eğitim Müdürü Tunçmen, köy okullarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, köy okullarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Tunçmen ve Şube Müdürü Mesut Çoşkun, okul idarecilerinden bilgi alarak öğretmenler ile istişareler yaptı.

Öğrenciler ile sohbet eden İbrahim Halil Tunçmen, salgın tedbirleri konusunda bilgi vererek öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Tunçmen, daha sonra Bölükyayla köyünde yapımına başlanan 12 derslikli okul inşaatını inceledi.