Kahta minibüsleri dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahta minibüsleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Kahta minibüsleri dezenfekte edildi

7 saat önce

Kahta ile Adıyaman arsında yolcu taşımacılığı yapan minibüsler dezenfekte edildi.

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Kahta ile Adıyaman arsında yolcu taşımacılığı yapan minibüsler dezenfekte edildi.


Türkiye'de görülen korona virüsüne (Covid-19) karşı başlatılan dezenfeksiyon çalışmalarına Kahta ile Adıyaman arasında yolcu taşımacılığı yapan 5 ve 69 Nolu kooperatifine bağlı minibüsler de dahil oldu.


Dezenfekte işleminde yolcuların oturduğu koltuklarla birlikte araç içinde temas ettikleri yerler dezenfekte edildiğine dikkat çeken Kahta Adıyaman Minibüs Durağı Kooperatifi Başkanı Hasan Yeni, insanların temiz bir ortamda ve rahat bir şekilde yoluculuk yapabileceğini söyledi.


Kooperatif Başkanı Yeni, "Ülkemizde virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda kendimiz de minibüslerimizin de önlemini aldık. Tüm çabamız yolcuların güvenliği ve huzuru içindir. Kahta-Adıyaman güzergahında çalışan araçlarımız sefere çıkmadan önce ilaçlama işlemleri yapıldı. Sonrasında da sefere çıkartıldı. Bütün çalışan araçlarımızı ilaçlıyoruz. Dezenfekte işleminde yolcuların oturduğu koltuklarla birlikte araç içinde temas ettikleri yerler de dezenfekte ediliyor. Böylelikle bu korona virüsüne karşı da önlem alarak, insanlarımız temiz bir ortamda ve rahat bir şekilde yoluculuk yapabilecek" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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