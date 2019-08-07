Son Dakika Haberleri: Kahta müftülüğü esnafa kitap dağıttı
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Kahta müftülüğü esnafa kitap dağıttı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçe Müftülüğü, şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek ticaret ahlakı konusunda bilgiler verip "40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı" ve "Dinim İslam" adlı kitapları hediye etti.

Kahta müftülüğü esnafa kitap dağıttı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçe Müftülüğü, şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek ticaret ahlakı konusunda bilgiler verip "40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı" ve "Dinim İslam" adlı kitapları hediye etti.

Kahta Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde vaizler, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kuran kursu öğreticilerinin katılımı ile ilçedeki esnaflar ziyaret edildi. Yapılan esnaf ziyaretlerinde ticaret ahlakı üzerinde bilgilendirme yapıldıktan sonra "40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı" ve "Dinim İslam" adlı kitapları verildi.

Ziyaretlerin belli periyotlarla devam edeceğini belirten Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, "Kahta Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, müftülüğün din hizmeti faaliyetlerini vatandaşa tanıtmak adına çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalarımız farklı projelerle ve belli periyotlarla devam edecek. Müftülük olarak sahada vatandaşlarımız ile kaynaşılması ve birlikte olunmasına devam edilecektir. Bu anlamda Kahta Gençlik Koordinatörlüğü görevlilerimiz Kahta Küçük Sanayi Sitesi ve Kahta Marangozlar ve PVC'ciler Sitesinde yaklaşık 375 esnafı ziyaret etti. Ziyarette hadis ve ayetler ışığında ticaret ahlakı üzerinde bilgiler paylaşıldı. Ardından da, "40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı" ve "Dinim İslam" adlı kitapları esnaflarımıza hediye edildi" diye konuştu.

Vatandaşlar ise uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ederek müftülük çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN
Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
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