Kahta narında hasat zamanı

Adıyaman'ın narıyla ünlü Kahta ilçesinde hasat başladı.

İlçeye bağlı Güzelçay köyünde 300 dönüm alanda yetiştirilen narlar, toplanıp sandıklara konuluyor. Soğuk hava depolarında muhafaza edilen narın bir kısmı yurt dışına ihraç ediliyor.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine, Adıyaman'ın organik nar üretiminde alan bakımından birinci sırada olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme projesiyle kentte 16 soğuk hava deposuna destek vererek narların muhafaza edilmesini ve daha uzun ömürlü olmasını sağladıklarını anlatan Alan, bu sayede ihracata da başladıklarını belirtti.

11 bin ton rekolte bekleniyor

Nar işleme tesisleriyle ilgili 5 projeye destek verdiklerini ve farklı noktalarda nar işleme ve paketleme tesislerinin mevcut olduğunu dile getiren Alan, "Soğuk hava depolarında narlar bekletildikten sonra Avusturya, Almanya, Hollanda ve Ukrayna'ya ihracatı yapılıyor. Kentte 13 bin 440 dekar alanda üretim yapılıyor." dedi.

Alan, geçen yıl nar üretiminde 10 bin 294 ton rekolte elde edilirken bu yıl ise 11 bin ton üretim beklediklerini sözlerine ekledi.

Nar üreticisi Emrullah Büyükaslan ise 18 bin ağaç ile organik sertifikalı üretim yaptıklarını söyledi.

Bu yıl nar hasadının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Büyükaslan, Avrupa Birliği ülkelerinden sonra kuzey Amerika ülkelerine de doğrudan ihracata başladıklarını söyledi.

800 tonun üzerinde bir rekolte beklediklerini aktaran Büyükaslan, narın meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra nar ekşisi, nar pekmezi ve kabuğundan nar çayı yapılarak son tüketiciye kadar ulaştırıldığını kaydetti.