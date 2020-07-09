Kahta'nın 3'üncü Lig'e yükselmesi koronavirüs salgınını unutturdu - Son Dakika

ADIYAMAN'da, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'nci grupta 55 puanla 1'inci olan Kahta 02 Spor Kulübü, 3'üncü Lig'e yükseldi. Takımın yükselmesini sevinçle karşılayan yüzlerce taraftar ise koronavirüs salgınını ve sosyal mesafe kuralını unutarak, ilçe merkezinde kutlama yaptı.

BAL 2'nci Grupta mücadele eden Kahta 02 Spor Kulübü, ligin bitmesine 4 hafta kala 55 puan ile ligin zirvesindeyken koronavirüs nedeni ile liglerin tescil edilmesi ile şampiyon oldu. Takımın 3'üncü lige yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı. İlçenin en işlek caddesi olan Mustafa Kemal Caddesi şampiyonluk haberinin ardından taraftarların akınına uğradı. Taraftarlar yaşadıkları sevinçle koronavirüs salgınını ve sosyal mesafe kuralını unutup, bir araya gelerek kutlama yaptı.64 yıl önce kurulan kulübün profesyonel lige çıkmasına çok sevindiklerini söyleyen Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım, " Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar ile Kahta 02 Spor Kulübü takımımız 2019-2020 sezonunu kendi grubunda şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye 3'üncü Lig'ine yükselme başarısını elde etmiştir. Bu başarıda emeği geçen milletvekillerimize, kaymakamımız, belediye başkanımız, siyasetçilerimiz, STK'lar, basın mensuplarına, iş insanlarına, esnafa, çiftçilerimize, kurum ve kuruluş amirlerine, hocalarımıza, futbolcularımıza, Teşxale başta olmak üzere tüm taraftarlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.