Kahta'nın Çehresi Kanal Boyu Park ile değişecek - Son Dakika

Kahta'nın Çehresi Kanal Boyu Park ile değişecek

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Kanal Boyu Park Projesinin çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Kanal Boyu Park Projesinin çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Kanal boyunu Park Projesini Kahta'ya yakışır bir hale getirmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, proje ile ilçenin çehresini değiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Düzenleme çalışmalarının bitmesiyle kanal boyunun çok canlı ve güzel bir hale geleceğini ifade eden Başkan Turanlı, "Düzenleme çalışmalarının bitmesiyle kanal boyunun çok canlı ve güzel bir hale gelecek. Bu sezonun sonunda bitirmeyi planladığımız parkı, Kahta'mıza yakışır hale getireceğiz. Menderes mahallesi kanal boyu parkımıza imkanlarımız dahilinde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. DSİ Kanalına Baypas yapılarak 750 metre uzunluğunda 400'lük boru ile taşkın ve yağmur suyu hattını tamamladık. Parkımızın cadde tarafında yine 750 metre uzunluğunda kaldırım yapıldı. Parkımızın içinde projemizde yer alan 2.5 metre genişliğinde yer alan yine 750 metre boyunca kilitli parke taşı ile yürüyüş yolu tamamlandı. Parkımızın ortasında kıvrımlı kiremit irmikli 2-3 metre genişliğinde yürüyüş yolu tamamlandı. Yine 750 metre uzunluğunda ana hat otomatik sulama sistemi döşemesi ile bağlantı kolları sulama fiskiye sistemleri döşendi. Parkımızın içerisinde bay ve bayan lavabolar yapıldı. Çocuk oyun alanı, yetişkin spor aletleri ve zemin saha betonu yapıldı. Bisiklet yolu boyunca çit çamı ağaçları ve parkımızın ortasında 500 adet yetişkin ağaç (sofora, katalpa, teşbih v.b) ağaçlar ekildi. Cadde ve park arasında 750 metre perde beton yapıldı. Parkımızın içerisinde 30 metre aralıkla 6 adet köpük, fiskiye, ışıklı havuzun alt yapısı kazıldı beton dökümüne başlandı. Toplam 4 etaptan oluşan projenin 1. Etab çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu alanlarımız bambaşka bir görünüme kavuşacak. Kahta'mızı her alanda yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahta'nın Çehresi Kanal Boyu Park ile değişecek - Son Dakika

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