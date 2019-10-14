Son Dakika Haberleri: Kahta OSB bağlantı yolu onarılıyor
Son Dakika Güncel Kahta OSB bağlantı yolu onarılıyor

Kahta OSB bağlantı yolu onarılıyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğalgaz kazı çalışmasından kaynaklı hasarın giderilmesi için Pazar gününden başlayacak olan üç günlük yol onarım çalışması başladı.

Kahta OSB bağlantı yolu onarılıyor, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğalgaz kazı çalışmasından kaynaklı hasarın giderilmesi için Pazar gününden başlayacak olan üç günlük yol onarım çalışması başladı.


Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kahta OSB bağlantı yolunun Küçük Sanayi Sitesi girişi ile Çıralık Köy yolu ayrımı arasında doğalgaz kazı çalışmasından kaynaklı hasarın giderilmesi için Pazar gününden başlayacak olan üç günlük yol onarım çalışması başladı. Bu kapsamda yol onarım çalışması boyunca OSB yolu tek şeritten sağlanacaktır. Çarşamba günü yol bakım çalışmalarının tamamlanıp trafiğe açılması planlanmaktadır." İfadelerine yer verildi - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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