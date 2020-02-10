Kahta osb'de ucuz elektrik dönemi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan sanayicilere ucuz elektrik hizmeti başladı.



1 Ocak 2020 itibariyle 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' kapsamına giren Kahta OSB, Ocak döneminde sanayicilere yüzde 19.5 oranında elektrik indirimi sağlayarak yatırımcıların enerji maliyetlerini düşürdü.



Serbest elektrik piyasa koşullarında enerji arz güvenliğini de dikkate alarak elektrik tedariği hizmeti sunduğunu ifade eden Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, "Enerji maliyetleri sanayicinin en önemli giderlerinden biri. Kahta OSB olarak yaptığımız serbest piyasa araştırmaları ile bu ay yüzde 19.5 oranında enerjide indirim sağladık. Aylık 200 bin lira enerji maliyeti olan bir yatırımcı yaklaşık 40 bin lira az ödeyerek daha fazla üretim ve daha fazla istihdam yapmanın önünü açtık. Sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN