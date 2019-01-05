Son Dakika Haberleri: Kahta-Sincik Karayolu Çöktü

Kahta-Sincik Karayolu Çöktü

14 dakika önce

Kahta-Sincik Karayolu Teğmenli Köyü yakınlarında yolun çökmesi nedeniyle, trafik tek şeritten sağlanılıyor.

Kahta-Sincik Karayolu Çöktü, System.String[]
Kahta-Sincik Karayolu Teğmenli Köyü yakınlarında yolun çökmesi nedeniyle, trafik tek şeritten sağlanılıyor.

Aşırı yağış nedeniyle çöken yolda meydana gelen çatlaklar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Tek güzergahlı yolu kullanan sürücüler, bu yolun daha öncede çöktüğünü ifade etti.

Karayollarının burada kalıcı bir çözüm alması gerektiğini söyleyerek, aynı zamanda bu yolun Nemrut Dağı'na giden yol olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Kahta, Sincik, Güncel
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