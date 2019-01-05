Kahta-Sincik Karayolu Çöktü

Kahta-Sincik Karayolu Teğmenli Köyü yakınlarında yolun çökmesi nedeniyle, trafik tek şeritten sağlanılıyor.

Kahta-Sincik Karayolu Teğmenli Köyü yakınlarında yolun çökmesi nedeniyle, trafik tek şeritten sağlanılıyor.



Aşırı yağış nedeniyle çöken yolda meydana gelen çatlaklar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Tek güzergahlı yolu kullanan sürücüler, bu yolun daha öncede çöktüğünü ifade etti.



Karayollarının burada kalıcı bir çözüm alması gerektiğini söyleyerek, aynı zamanda bu yolun Nemrut Dağı'na giden yol olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

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