Kahta-Sincik Karayolu Çöktü
14 dakika önce
Kahta-Sincik Karayolu Teğmenli Köyü yakınlarında yolun çökmesi nedeniyle, trafik tek şeritten sağlanılıyor.
Kahta-Sincik Karayolu Teğmenli Köyü yakınlarında yolun çökmesi nedeniyle, trafik tek şeritten sağlanılıyor.
Aşırı yağış nedeniyle çöken yolda meydana gelen çatlaklar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Tek güzergahlı yolu kullanan sürücüler, bu yolun daha öncede çöktüğünü ifade etti.
Karayollarının burada kalıcı bir çözüm alması gerektiğini söyleyerek, aynı zamanda bu yolun Nemrut Dağı'na giden yol olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü
Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Ardından YÖK ve Bakanlık Şiddeti Önlemek İçin Komisyon Kurma Kararı Aldı
Babası Tarafından Dövülerek Komalık Olan 6 Yaşındaki Çocuk, 3 Gün Sonra Öldü