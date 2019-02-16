Kahta-Siverek Karayolunda Yoğun Sis
25 dakika önce
Adıyaman-Diyarbakır Karayolu Kahta-Siverek arasında sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.
Adıyaman- Diyarbakır
Karayolu Kahta- Siverek
arasında sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.
Kahta-Siverek arası 4. Kilometresinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi. Yaklaşık 3 kilometrelik bölgede etkili olan sis nedeniyle sürücüler farlarını açarak ilerlemek durumunda kaldı.
Sürücüler görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğünü ifade etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:25 Kaynak: İHA
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