Son Dakika Haberleri: Kahta-Siverek Karayolunda Yoğun Sis

Kahta-Siverek Karayolunda Yoğun Sis

25 dakika önce

Adıyaman-Diyarbakır Karayolu Kahta-Siverek arasında sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.

Kahta-Siverek Karayolunda Yoğun Sis, System.String[]
Adıyaman- Diyarbakır Karayolu Kahta- Siverek arasında sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.

Kahta-Siverek arası 4. Kilometresinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi. Yaklaşık 3 kilometrelik bölgede etkili olan sis nedeniyle sürücüler farlarını açarak ilerlemek durumunda kaldı.

Sürücüler görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğünü ifade etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:25 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Adıyaman, Kahta, Siverek, Güncel
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