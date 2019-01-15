Kahta-Siverek Yolunda Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
50 dakika önce
Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğun sis görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.
Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde yoğun sis görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.
Adıyaman- Diyarbakır
Karayolunun Narince Köyü ile Nissibi köprüsü arasındaki 30 kilometrelik kısımda sabah saatlerinde etkili olan sis sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolu ulaşımında görüş mesafesini 10 metreye düştüğü yolda sürücüler, farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:20 Kaynak: DHA
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