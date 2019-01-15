Son Dakika Haberleri: Kahta-Siverek Yolunda Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Kahta-Siverek Yolunda Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

50 dakika önce

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğun sis görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.

Kahta-Siverek Yolunda Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü, System.String[]
Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğun sis görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.

Adıyaman- Diyarbakır Karayolunun Narince Köyü ile Nissibi köprüsü arasındaki 30 kilometrelik kısımda sabah saatlerinde etkili olan sis sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolu ulaşımında görüş mesafesini 10 metreye düştüğü yolda sürücüler, farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

Diyarbakır, DHA, Adıyaman, Kahta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Çarşaflı ve Silahlı Soyguncuyu Taksicinin Dikkati Yakalattı Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu

Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:10:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta-Siverek Yolunda Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]