Kahta Sosyal Hizmetler ekibinden depremzedelere psikolojik destek - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta Sosyal Hizmetler ilçe Müdürlüğü ekipleri Elazığ depremini atlatamayan Gergerli vatandaşlara psikolojik destek sağlayarak depremzedeleri yalnız bırakmıyor.



Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden dolayı depremzedelere bir taraftan devlet eliyle yardımlar uzanırken öte yanda da Kahta Sosyal Hizmetler merkezi ekipleri depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara psikolojik destek veriyor.



Psikososyal ekibi ile köy köy dolaştığını belirten Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, "Sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte psikososyal destek ekibimiz köy köy, ev ev dolaşarak depremzedelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Elazığ Sivrice merkezli yaşanan deprem sonrası Gerger ilçemizde depremden etkilenen ailelere Psikolojik destek veriyoruz. Yapılan görüşmelerde depremden etkilenen ailelere deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Depremden etkilenen ve duygu bozukluğunu üzerinden atlatamayan vatandaşlarımıza depren sonrası stres ile mücadele eğitimi ile beraber başa çıkma yöntemleri anlatıldı. Deprem sonrası konutlarda fiziki hasar varsa ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapıldı" diye konuştu. - ADIYAMAN