Son Dakika Haberleri: Kahta Sosyal Hizmetler Yaşlıları Sevindirdi

Kahta Sosyal Hizmetler Yaşlıları Sevindirdi

19 dakika önce

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri yaşlıları ziyaret edilerek talep ve istekleri yerine getiriyor.

Kahta Sosyal Hizmetler Yaşlıları Sevindirdi, System.String[]
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri yaşlıları ziyaret edilerek talep ve istekleri yerine getiriyor.

Yapılan ziyaretler kapsamında Gerger ilçesinde ikamet eden 90 yaşındaki Hasan Dündar ziyaret edilerek, yaşlı amcanın sorun ve sıkıntıları yerinde incelendi. Yaşlılara gereken saygıyı, sevgiyi gösterip, ihtiyaçlarını gidermek ve bakımlarını yapmak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hem resmi, hem insani hem de vicdani görevi olduğunu belirten Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürü Şevket Erşahin, yaşlılara değer vermenin devletin ve milletin en önemli vazgeçilmez geleneği olduğunu söyledi.

Müdür Erşahin, "Hükümetimizin açıklamış olduğu ikinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde Kahta Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşlılara gereken saygıyı, sevgiyi gösterip, ihtiyaçlarını gidermek ve bakımlarını yapmak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hem resmi, hem insani hem de vicdani görevidir. Devletimiz bu anlamda, yaşlılıkla ilgili politikalarını sürekli geliştiriyor. Bu amaçla Cumhurbaşkanımız, aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2019'u yaşlı yılı ilan etti. Bizler de kurum olarak yaşlılarımızın hal ve hatırlarının sorulması, taleplerinin yerinde izlenmesi ve dinlenmesi amacıyla Gerger ilçesinde ikamet eden 90 yaşındaki Hasan Dündar'ı ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Hal hatırını sorduk. Sorunlarını yerinde inceleyerek talep ve isteklerini dinledik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanını görmeyi çok arzuladığını ifaden Hasan Dündar ise, Cumhurbaşkanının kendisine misafir olarak gelmeyi kabul etmesi halinde, kurban keserek kendisini karşılamak istediğini söyledi. Babasının Çanakkale Savaşı'na cephe temizliğinde görev aldığını belirten Hasan Dündar, bir kez Mustafa Kemal Atatürk'ü iki kez de İsmet İnönü'yü gördüğünü sözlerine ekledi.

Sosyal Hizmet Merkezi ilçe Müdürü Şevket Erşahin nezaretinde yapılan ziyarete Şehit ve Gazi Biriminde sorumlu din görevlisi Mustafa Demir ve kurumda görevli psikolog da eşlik etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, Güncel
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