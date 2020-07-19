Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi - Son Dakika

TFF yetkililerinin hazırladığı rapora göre nihai kararın TFF tarafından yaklaşık 15 gün içerisinde duyurulacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

TFF Bölge Temsilcisi Yılmaz Yücekaya'nın gerçekleştirdiği uygunluk incelemesini Kaymakam Saadettin Doğan, Gençlik, Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve Kahta 02 Spor Kulüp Başkanı Musa Yıldırım takip etti.

Yeni sezonda 3. Ligde mücadele edecek olan Kahta 02 Spor karşılaşmaları kendi ilçesinde oynamak üzere TFF'ye başvuruda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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