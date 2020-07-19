Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi - Son Dakika

Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde TFF yetkilileri tarafından Atatürk Stadyumu'nun 3. Lig kriterlerine uygunluk incelemesi yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde TFF yetkilileri tarafından Atatürk Stadyumu'nun 3. Lig kriterlerine uygunluk incelemesi yapıldı.

Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisine saatler kala kadrodan çıkarıldı
FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler


Yeni sezonda 3. Ligde mücadele edecek olan Kahta 02 Spor karşılaşmaları kendi ilçesinde oynamak üzere TFF'ye başvuruda bulundu.


TFF yetkililerinin Kahta Atatürk Stadyumunda 3. Lig maçlarının oynanabileceğine dair olumlu karar vermesi durumunda Kahta 02 Spor müsabakaları kendi ilçesinde oynayabilecek.


TFF Bölge Temsilcisi Yılmaz Yücekaya'nın gerçekleştirdiği uygunluk incelemesini Kaymakam Saadettin Doğan, Gençlik, Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve Kahta 02 Spor Kulüp Başkanı Musa Yıldırım takip etti.


TFF yetkililerinin hazırladığı rapora göre nihai kararın TFF tarafından yaklaşık 15 gün içerisinde duyurulacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:57 Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisine saatler kala kadrodan çıkarıldı 12:52 FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi 12:48 Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler 12:32 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk kez müslüman bir ülke tepki gösterdi 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:57 Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:39 Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti 09:36 ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı 08:46 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 07:57 Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisine saatler kala kadrodan çıkarıldı
12:57
FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
12:52
Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler
12:48
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk kez müslüman bir ülke tepki gösterdi
12:32
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
11:48
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
11:18
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
10:57
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
10:55
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
10:39
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
10:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 13:18:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]