Kahta Syd Vakfı Müdürü Şenel Gökay göreve başladı - Son Dakika

Kahta Syd Vakfı Müdürü Şenel Gökay göreve başladı

Adıyaman'ın Kahta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yeni Müdürü Şenel Gökay, görevine başladı.

Adıyaman'ın Kahta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yeni Müdürü Şenel Gökay, görevine başladı.

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Kahta Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma (SYD) Vakfı müdürlüğünü vekaleten yürüten Şenol Kuştepe'nin ardından Kahta SYD Vakfı Müdürlüğü'ne Şenel Gökay atandı.


Kırıkkale SYD Vakfı Müdürlüğü'nden Kahta SYD Vakfı Müdürlüğüne atanan Şenel Gökay, Kahta'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun hizmet etmeye gayret edeceğini söyledi.


Müdür Şenel Gökay, "Daha önce olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret edeceğiz. SYD Vakfı'nın kaynaklarını etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımıza doğruluk, eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla destekleyeceğiz. Kahta'da da bu anlamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun hizmet etmeye gayret edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kırıkkale, Adıyaman, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kahta Syd Vakfı Müdürü Şenel Gökay göreve başladı - Son Dakika
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