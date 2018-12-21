Kahta'ta Göz Gözü Görmüyor
5 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gün boyu etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde gün boyu etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Güne yoğun sisle uyanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kahta ilçesinde özellikle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Yoğun sis nedeniyle araç sis farlarını açan sürücüler, düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Yayalarda etkili olan sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:43 Kaynak: İHA
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