Son Dakika Haberleri: Kahta'ta Göz Gözü Görmüyor

Kahta'ta Göz Gözü Görmüyor

5 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gün boyu etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kahta'ta Göz Gözü Görmüyor, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gün boyu etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Güne yoğun sisle uyanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kahta ilçesinde özellikle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun sis nedeniyle araç sis farlarını açan sürücüler, düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Yayalarda etkili olan sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, Güncel
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