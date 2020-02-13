Kahta ve Sincik'te eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde don ve buzlanma nedeni ile taşımalı eğitim yapılan okullarda, Sincik ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrencileri için cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Sincik ilçesinde ise cuma günü tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.