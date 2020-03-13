Kahta zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahta zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika

Kahta zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi Zabıtalar ekipleri, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatı üzerine ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimleri sıklaştırdı.

Kahta zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi Zabıtalar ekipleri, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatı üzerine ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimleri sıklaştırdı.


Zabıta ekipleri, ilçede bulunan manav, pastane, market, bakkal, kasap, fırın gibi işletmeleri tek tek denetledi. Zabıta ekipleri, iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, çalışanların kişisel bakımı, üretilip satılan ürünlerde gramaj ve etiket uygunlukları, gıdaların son kullanma tarihleri ve saklama koşullarına uygunluğu yönünde incelemeler gerçekleştirdi.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Amacımız halkımızın sağlığını korumak ve vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet sunulması amacıyla denetim yapılmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
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