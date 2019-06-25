Kahta Ziraat Odası Haziran Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

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Milyonlarca emekli ve memur dört gözle bekliyor! Maaşlara yapılacak zam için son 9 gün

Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz?