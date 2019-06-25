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Kahta Ziraat Odası Haziran Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

59 dakika önce

Kahta Ziraat Odası Haziran ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Fatih Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Kahta Ziraat Odası Haziran Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]
Kahta Ziraat Odası Haziran ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Fatih Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Kahta Ziraat Odası Haziran ayı meclis toplantısına Adıyaman Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürü Ramazan Yavaş katılarak meclis üyelerine lisanslı depocukla hububat ve bakliyat ürünlerinin alımı konusunda üreticilerin izleyeceği yol hakkında bilgi verdi

Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, sulama projelerinin bir an önce bitirip, sulu tarıma geçilmesi gerektiğini belirterek, "Ürünlerde kalite ve yüksek verim elde etmek için sulama projelerinin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Mevsimin aşırı yağışlı geçmesine rağmen hububat ve bakliyat hasadı rekoltenin altında olması üreticileri maddi olarak zayıflamıştır. Bundan dolayı tüketicilerimize bir nebze olsun ekonomik katkı verecek tarımsal desteklemelerin bir an önce çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmalıdır.

Bu yıl aşırı yağışlardan dolayı 50 bin adet badem ağacının kuruması sonucu, Badem Diyarında badem üreticilerimiz üzülmüştür. Çiftçilerimizin bademde umudunu yitirmemesi ve bahçeciliğe yönelmesinin devamı için yaşanan bu çiftçi mağduriyetlerinin giderilmesi için çiftçilerimize badem fidan konusunda devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:49 Kaynak: İHA
Meclis Başkanı, Kahta, Güncel
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