Kahta02 Spor kendi evinde berabere kaldı - Son Dakika

Kahta02 Spor kendi evinde berabere kaldı

20.12.2020 17:32
Kahta02 Spor kendi evinde berabere kaldı, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kahta02 Spor kendi evinde ağırladığı İskenderun Spor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kahta02 Spor kendi evinde ağırladığı İskenderun Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta02 Spor ile İskenderun spor arasında gerçekleşen futbol karşılaşmasını izledi. Kahta İlçe Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kahta02 Spor, Barış Kılıç'ın maçın 28. dakikasında attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşma Kahta02spor'un 1-0 üstünlüğü ile ilk yarı sona erdi. İkinci yarının 72. dakikasında İskenderunspor, Burak Temir'in attığı gol ile beraberliği yakaladı. İskenderunspor maçın 87. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı atışını yapan Oğuzhan Erdoğan attığı gol ile İskenderunspor 2-1 öne geçti. Maçta 90'ıncı dakikaya kadar 2-1 yenik sürdüren ev sahibi takım Kahta02 Spor, karşılaşmanın 90. dakikasında Fahri Eren Pamuk'un attığı gol ile Kahta02 spor beraberliği yakaladı.

Kahta02 Spor Kulübünün aldığı 1 sarı kart ve 3 tane kırmızı kart ile hakemin bitiş düdüğüyle birlikte 2-2 biten maçta her iki takım da 1'er puan kazanmış oldu. - ADIYAMAN

Kahta02 Spor kendi evinde berabere kaldı
Kahta02 Spor kendi evinde berabere kaldı
Kahta02 Spor kendi evinde berabere kaldı
Kahta02 Spor kendi evinde berabere kaldı

Futbol Federasyonu, İskenderun, Adıyaman, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kahta02 Spor kendi evinde berabere kaldı - Son Dakika Spor


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