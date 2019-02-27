Kahtadaki Sporseverlerden Hedef Birliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki spor severler, İş Adamı Musa Yıldırım başkanlığında güçlü bir yönetim kadrosu ile Kahta amatör futbolunda hedef birliği yaptı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki spor severler, İş Adamı Musa Yıldırım başkanlığında güçlü bir yönetim kadrosu ile Kahta amatör futbolunda hedef birliği yaptı.



Kahta Spor 1978 yeni Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yıldırım ve yönetimi kurlu üyeleri, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya başkanlığında basınla bir araya geldi.



Yeni yönetim kadrosunun tanıtım toplantısında konuşan Kahtaspor 1978 Başkanı Musa Yıldırım, Kahta'daki amatör futbolunda yapılan hedef birliğinin amacına dikkat çekti. Yeni oluşturulan güç birliği ile kuruluş misyonuna uygun olarak maddi kaynakları etkin bir şekilde kullanacaklarını belirten Başkan Musa Yıldırım, oluşturulan güç birliği ile kısa, orta ve uzun vadeli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.



Kahta futbolu yeniden dizayn edilmesi için gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Musa Yıldırım, "İlçe sporumuzun her alanda gelişim göstermesi için faaliyet gösteren, üç büyük kulübümüz yeni kurulan yönetimimiz tarafından güç birleşimi yapılarak, Kahta futbolu yeniden dizayn edilecek. Temel amacımız, oluşturduğumuz bu güç birliği ile kuruluş misyonumuza uygun olarak, maddi kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak kısa, orta ve uzun vadeli projeleri hayata geçirmek olacaktır. Bu yolda hep birlikte oluşturacağımız vizyon belgesiyle istikameti şaşırtmadan, yolumuza devam etmek için bütün gücümüzle çalışacağız.



Toplumsal ve ahlaki değerlerimizin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kavratmak, gençlerimizin teröre ve oynanan tehlikeli oyunlara karşı, uyanık kalmasını sağlamak temel hedefimiz olacaktır.



İlçemizde tesisleşme altyapısını tamamlayıp, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin futbol fabrikası olacağız. Aynı zamanda yarışmacı yanımızı, önemseyerek profesyonel futbol takımı kuracağız" dedi.



Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise, Kahta'da yeni oluşturulan futboldaki güç birliğinin önemine dikkat çekerek yeni yönetime ve tüm futbol severlere başarılar diledi. - ADIYAMAN

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