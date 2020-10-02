Kahtalı'dan kayısı alımı memnuniyeti - Son Dakika

Kahtalı'dan kayısı alımı memnuniyeti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Malatya'da ilk kez kayısı alımı yaparak üreticiye 3 dolar fiyat vermesinin üreticileri memnun ettiğini belirterek "Kayısı da zoru başardık, şimdi bunu hep birlikte sahiplenmeliyiz.

Kahtalı'dan kayısı alımı memnuniyeti, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Malatya'da ilk kez kayısı alımı yaparak üreticiye 3 dolar fiyat vermesinin üreticileri memnun ettiğini belirterek "Kayısı da zoru başardık, şimdi bunu hep birlikte sahiplenmeliyiz. Gelecek yıllar içinde bu fiyat önemlidir" dedi. Kahtalı, Beylerderesine alternatif bir köprü yapılması için proje hazırlandığını bildirdi.

Malatya Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, MGC Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

MGC Başkanı Vahap Güner, yaptığı konuşmada, Malatya tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kayısı alımı yapıldığını ve üreticiye 3 dolar gibi tavandan fiyat verildiğini hatırlatarak, "Kayısı alımını sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Bir ilki Malatya'da başardılar. Şimdi bunu sahiplenerek gelecek yıllarda da alımın devam etmesini sağlamalarını bekliyoruz. Ayrıca Kuzey Çevre Yolu için istimlak kararı alınarak istimlak yapılmasının sağlanması ve hava alanına 2.5 milyon yolcu kapasiteli Terminal Binası yapılması, yeni Adliye binası yapılması, Yoncalı Barajı isale tüneli için ödenek sağlanması gibi çalışmaları takdirle karşılıyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Kayısı da zoru başardık"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, TMO'nun Malatya'da ilk kez kayısı alımı yaptığını belirterek "Kayısı alımı için önce Lisanslı Depoyu yaptık. Bunu yapınca iş kolaylaştı. TMO 3 dolar gibi bir de fiyat vererek ilk kez alıma başladı. Zoru başardık, şimdi hep birlikte sahiplenerek, gelecek yıllarda daha çok kayısı alımını sağlayarak fiyatlara denge ve istikrar getirmek istiyoruz" diye ifade etti.

"Kuzey çevre yolunda istimlak yapılacak"

Kuzey Çevre Yolunun tamamlanması için istimlak yapılmasının zorunlu olması nedeniyle Cumhurbaşkanından yardım istediklerini belirten Kahtalı, "Yolun açılması toplulaştırma ya da 18 maddeyle olmuyordu. Mutlaka istimlak yapılması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattık. Sağ olsunlar kararname çıkartarak Kuzey Çevre Yolu güzergahında istimlak yapılması için talimat verdiler. Yolun zamanında bitirilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hava alanı terminal binası için çalışma başlatıldı"

Malatya Havaalanına Terminal Binası yapılması için Ulaştırma Bakanlığının harekete geçtiğini kaydeden Kahtalı, "Yolcu kapasitesi her yıl yükselen Malatya'ya yakışır 2.5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası için çalışmalara başlandı" dedi.

Malatya ile ilgili diğer yatırımların durumu hakkında da kısaca bilgi aktaran Kahtalı, yeni adliye binası yapılması içinde Askeri Hastane alanının tahsis edildiğini hatırlattı. Kahtalı, "Battalgazi Devlet Hastanesi gelecek yıl hizmete açılacak. Yeşilyurt'taki SSK Hastanesinin yerine Millet Bahçesi yapılacak. Beylerderesine alternatif bir köprü yapılması için proje hazırlanıyor. Organize Sanayi Bölgesinin Arıtma tesisi ihtiyaca cevap verecek hale getirilmesi için 200 milyon liralık yeni bir ihale yapılıyor. Depremzedelerin evlerini kısa sürede teslim etmek için çalışmalar son sürat devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kahtalı'dan kayısı alımı memnuniyeti
Kahtalı'dan kayısı alımı memnuniyeti

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahtalı'dan kayısı alımı memnuniyeti - Son Dakika


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