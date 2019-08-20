Kahtalı'dan kongre açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı AK Parti'deki kongre süreci ile ilgili olarak, "Şu anda Türkiye'nin hiç bir yerinde teşkilatlarda bir değişiklik olmayacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı AK Parti'deki kongre süreci ile ilgili olarak, "Şu anda Türkiye'nin hiç bir yerinde teşkilatlarda bir değişiklik olmayacak. Ekim ayı içerisinde delege seçimleri yapılacak. Ardından ilçe kongreleri, Ekime kadar da il kongreleri, Aralık'ta da büyük kongre yapılacak. Şuan için Malatya ile ilgili herhangi bir görüşülme olmadı. Malatya'daki teşkilatımız geçmişten beri sürekliliği olan bir teşkilat. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız gayret ediyorlar. İnşallah yine birlikte devam ederiz diye düşünüyorum" dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Net Haber Gazetesi ziyaretinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Kahtalı Malatya Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu tasarruf tedbirlerini değerlendirerek, belediyenin tasarruf alma ihtiyacının doğal olarak gelişmiş bir konu olduğunu söyledi.



Kahtalı, "Büyükşehir'deki tedbirler konusunda tasarruflar noktasında yeni gelen başkanın yapmak istediği icraatları daha derlemesi, toplaması, görmesi anlamında belediyeyi tanıması büyükşehri görmesi anlamında zamana ihtiyacı var. Zaman içerisinde de bu tasarruf tedbirleri doğal olarak kendiliğinden oluşan bir konu oldu. Bundan sonraki süreçte bütün belediyelerimiz Malatyamıza hizmet etmek için yarış içerisinde olacaklar. Biz de bunların takipçisi olacağız. Malatya'mız baştan sona yenilenmiş, gerçekten Avrupa görünümü olan bir kent. Bu anlamda önceki belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Şimdiki belediye başkanlarımız çıtayı biraz yükselterek, bayrağı biraz daha ileriye taşıyacaklarından şüphemiz yok. Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz toplantıda 'daha derli toplu bir sistem oluşsun diye bunu yaptık' dedi. Maaş kalemlerini düzene getirmek adına 30-40 kaleme kadar indirdiklerini, burada bazı kardeşlerimizin maaşlarında kesinti olmakla beraber bazılarında artış olduğunu daha çok teknik elemanlarda bir artış olduğunu biraz daha iyileştirme yapıldığını ama süreç içerisinde Allah nasip ederse diğer arkadaşlarımızın kesilen maaşları da yine kendilerine daha iyi konumlara getirilecek şekilde desteklenecektir. Çalışanların sosyal denge desteğinin tamamı kesilmişti. Başkanımızla görüştüğümüzde bu kesintinin olmaması gerektiği konusunda fikir birliğini vardık ve tekrar bu destek yüzde 40 oldu. İnşallah diğer arkadaşlarımız da eksik aldığı kısmı da ilerleyen dönemlerde telafi edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Kahtalı, son günlerde tartışılan ihale konusuyla ilgili olarak ise, "2 milyonluk ihalenin 20 bin TL'ye yapılması konusunda yanlış anlaşılma söz konusu. Bunu öncelikle düzeltmemiz gerekiyor. 2 milyonluk ihaleyi 20 bin TL yapmak akla ziyan bir mesele. Ancak şöyle bir durum var. 2 milyona yapılması planlanan bir meseleyi, başkanımız depodaki alt yapı malzemelerini, kendi ekipmanlarını, kendi işçilerini kullanarak bütün malzemeleri olduğu için yoksa dışarıdan yapılsa zaten edeceği fiyat o. Zaten pahalıya yapmışlar, ihaleye pahalıya çıkmışlar, hak edilmeyen bir fiyattan verilmiş demiyor. Sadece malzemeyi kendi depomuzdan kullandığı için belediyemizin kasasından büyük para çıkmadı anlamı ifade ediyor. Yoksa olan bir ihalede, alan bir firmada yok. Sadece burada bir yanlış anlaşılma var. Bunu da düzeltmek gerekir" ifadelerini kullandı.



Kahtalı, AK Parti'deki kongre süreçleri ile ilgili olarak da, "Ben şu an Doğu Anadolu Teşkilatlardan sorumlu koordinatörüm. Şu anda Türkiye'nin hiç bir yerinde teşkilatlarda bir değişiklik olmayacak. Ekim ayı içerisinde delege seçimleri yapılacak. Ardından ilçe kongreleri, Ekime kadar da il kongreleri, Aralık'ta da büyük kongre yapılacak. Şuan için Malatya ile ilgili herhangi bir görüşülme olmadı. Malatya'daki teşkilatımız geçmişten beri sürekliliği olan bir teşkilat. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız gayret ediyorlar. İnşallah yine birlikte devam ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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