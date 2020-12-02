Kahtalı'dan Pandemi açıklaması - Son Dakika

Kahtalı'dan Pandemi açıklaması

02.12.2020 13:01
Kahtalı'dan Pandemi açıklaması, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, korona virüse karşı dünyanın önde gelen ülkelerinin bile aciz kaldığını belirterek, " Türkiye, güçlü sağlık altyapısıyla ve güçlü ekonomik yapısıyla en az zararla bu süreci yöneten ülkelerden biri olmuştur" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, korona virüse karşı dünyanın önde gelen ülkelerinin bile aciz kaldığını belirterek, " Türkiye, güçlü sağlık altyapısıyla ve güçlü ekonomik yapısıyla en az zararla bu süreci yöneten ülkelerden biri olmuştur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisi adına söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, pandemi sürecine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konuşmasına pandemi döneminde özveriyle gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürler ederek başlayan Milletvekili Kahtalı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının toplumsal hayatı olduğu gibi, ekonomik hayatı da önemli ölçüde etkilediğini dile getirdi.

Dünyanın önde gelen ülkelerinin bile salgın karşısında aciz kaldığını ifade eden Kahtalı, "Türkiye, güçlü sağlık altyapısıyla ve güçlü ekonomik yapısıyla en az zararla bu süreci yöneten ülkelerden biri olmuştur. Şüphesiz, bu sürecin en fazla etkilediği ekonomik kesimlerden biri de ekonomik hayatımızın önemli parçalarından olan esnafımız olmuştur. AK Parti olarak bunun bilinciyle bu süreçte önlemlerimizi ve tedbirlerimizi aldık, sağlık sistemimizde ve kamu düzeninde herhangi bir aksaklık yaşanmasına izin vermedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle Covid-19 sürecinde ekonomimizin tümüyle durmasına izin vermedik. Bu paketle vatandaşımızı, esnafımızı salgının olumsuz etkilerine karşı korumaya aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin en önemli ayaklarından biri esnafımız. Gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon vatandaşımızı mücbir sebep hali kapsamına aldık. Kredi ödemelerini asgari üç ay erteledik. Halkbank tarafından tüm esnafımız için 25 bin TL tutarında Paraf Esnaf Kart destek paketini hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Kredi Garanti Fonu limitini 2 katına çıkardıklarını ve işletme büyüklüğüne bakılmaksızın 7,8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret desteğini sunduklarını kaydeden Milletvekili Kahtalı, "Esnafımıza, KOBİ'lerimize ve sanayicimize yönelik finansman destek ve vergi destek paketlerimizi devreye aldık. Örneğin, salgından etkilenen tüm firmalara çalışan sayısında azaltma yapmamak şartıyla 10 milyon liradan 100 milyon liraya kadar İşe Devam Kredi Desteği programını sağladık. Kısa çalışma ödeneğini devreye aldık, faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza maaş desteği verdik. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya çalışanlar ile iş sözleşmesi 15 Marttan önce feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre içinde aylık bin 177 lira gelir desteğinde bulunduk. Yaklaşık 270 bin firma ve 3 milyon vatandaşımız bu ödenekten yararlanmak için başvuruda bulundu. Yani 3 milyon işçimizi işsiz kalma ihtimalinden uzak tuttuk. Bu ve daha sayamadığımız birçok destek paketini uygulamaya almamızla birlikte salgının yıkıcı etkisinden ülkemizi, ekonomimizi ve esnafımızı uzak tuttuk. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle toplam maddi destek tutarı ekim ayı itibarıyla 494 milyar TL'ye ulaşmış olup alınan mali önlemlerin milli gelire oranı yüzde 10 olarak gerçekleştirilmiştir. Bu, vatandaşımızın zor gününde yanında durduğumuzun bir göstergesidir. Görüldüğü üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hükümetimiz hangi durumda olursak olalım atılması gereken adım neyse o adımı atıyor ve atmaya da devam edecektir. İşte, bu attığımız adımlar sayesinde 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme gerçekleştirdik, güçlü ve kararlı duruşumuzla inşallah bu badirenin de üstesinden geleceğimize inandığımızı ifade etmek istiyorum." - MALATYA

Kahtalı'dan Pandemi açıklaması

Milletvekili, Koronavirüs, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahtalı'dan Pandemi açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı         
13:17
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek         
12:02
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:37:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahtalı'dan Pandemi açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei