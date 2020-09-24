Kahtalı: "Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek" - Son Dakika

Kahtalı: "Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Depremzedeler için yapılan konutlar maliyetinin yüzde 40 altına ve üstelik 20 yıl da faizsiz ve vadeli olarak vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Kahtalı:

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Depremzedeler için yapılan konutlar maliyetinin yüzde 40 altına ve üstelik 20 yıl da faizsiz ve vadeli olarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Hak sahiplerine bu yılsonu itibariyle konutlar teslim edilecek" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, "Dünya olarak bir Pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süre zarfında vekillerimizin Malatya için yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyoruz. Doğru şartlar altında onlar da bir taraftan Covid-19 riskine karşı önlemler alırken bir taraftan da toplumun her köşesinde sorunları dinlemeye gayret gösterdiler. Hakan Kahtalı Vekilimiz de gerçekten Malatya'yla özellikle de yerel medyayla büyük bir yakınlık içerisinde ve sorunları yakından takip ediyor. Kendilerine destek oldukları Malatya'nın önünü açtıkları her proje için Malatya kamuoyu adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Hakan Kahtalı ise TBMM'nin kapalı olduğu 2-3 aylık bir dönemde, hem kongreleri hem de görevli bulundu Doğu Anadolu'daki teşkilatlardaki görevi gereği oradaki kongrelerle ilgili çalışmaları yürüttüklerini belirterek, " Aynı zamanda Malatya'mıza yapılan yatırımları değerlendirmek ve bir an önce ve daha hızlı bir şekilde Malatya'mızın, burada yaşayan kardeşlerimizin hizmetine sunabilmek için de gayret içerisinde olduk" dedi.

"Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek"

Malatya'da meydana gelen depremlere de temas eden Kahtalı, "Malatya'da 24 Ocak depreminde 4 kardeşimiz de vefat etti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem hayatın bir gerçeği. İlimiz fay hattı üzerinde. Bunun için de biz tedbir alarak depreme dayanıklı yeni konutlar yapmamız gerekiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız depremden hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile İçişleri Bakanımıza 'bu yılsonu itibariyle konutlar bitmiş olsun' talimatlarıyla çalışmalar çok hızlı bir şekilde sürüyor. Pütürge'de, Doğanyol'da, Kale'de, Battalgazi'de ve Yeşilyurt'ta depremden hasar görmüş konutların yenilenmesi çalışmaların büyük bir kısmını Allah nasip ederse bu yılsonu itibariyle de teslim etmiş olacağız. Vatandaşlarımıza olduğu gibi yansıtmayalım diye de Sayın Cumhurbaşkanımızdan yaptığımız talepler doğrultusunda çok büyük oranda indirimler gerçekleştirildi. Konutlarda yüzde 40'a yakın süspanse fiyat uygulandı. Maliyetinin yüzde 40 altına ve üstelik 20 yıl da faizsiz ve vadeli olarak vatandaşlarımıza, hak sahiplerine bu yılsonu itibariyle konutlar teslim edilecek. Kırsaldaki konutları da önümüzdeki yılın ilk 6 ayında inşallah teslime edeceğiz. Bu Malatya'mız için çok önemli bir şeydi. Bunun dışında hak sahibi olmayan ve konutları yıkılan vatandaşlarımıza da yine sosyal konut projesi kapsamında TOKİ vasıtasıyla, TOKİ şartlarında yine uygun taksitlerle yapılacak. Onlara da konutlar teslim edilecek" şeklinde konuştu.

Korona virüs dönemine de değinen Kahtalı, "Covid-19 sürecinde ülkemiz ve dünyada bir süreç yaşıyoruz. Covid-19 bilinmeyen bir mikrop. Bu maalesef ölümcül sonuçlar doğuran bir hastalık. Bu süreçte de Malatya'mızda iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu konuda teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci atlatacağız diye umut ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılsonu itibariyle Allah nasip ederse inşallah yerli aşıyı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımızı ifade etmişti. İnşallah yerli aşımız da yılsonu itibariyle tamamlanmış olur ve bu hastalıktan kurtuluruz diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

TMO'nun kayısı alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuru kayısı alımı konusunu da dile getiren Hakan Kahtalı, " 2 gün önce yıllardır takip ettiğimiz bir konu olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alımı. Bu Malatya'da AK Parti döneminde siyaset yapan bütün arkadaşlarımızın talebiydi. Bütün arkadaşlarımız bu işin fındık, üzüm ve incirde olduğu gibi kayısının da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınması, devlet güvencesinin oluşturulması, en azından bir taban fiyatın belirlenmesi konusunda defalarca Tarım Bakanımıza, başbakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza iletmiştik. Ama o dönemlerde hep bize şu cevap gelmişti. 'Biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ürünü alalım ama koyacak yeriniz yok.' Bizim bir depoya ihtiyacımız var. Bu depoda herhangi bir depo olmaz. Soğuk hava deposu lazım. Bununla da ilgili de güzel çalışma yaptık ve 2 lisanslı depoyu Malatya'mıza kazandırıyoruz. Toplamda 11 bin ton kuru kayısıyı muhafaza edilecek depomuz olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyatın hakikaten Malatya'daki üreticilerimiz ve bütün çiftçilerimiz için, Malatya ekonomisi için gerçekten çok önemli bir adımdı. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza Malatyalılar adına şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum. Bu yıl ürünümüz az, 70-80-85 bin ton aralığında bir ürünümüz var. Gelecek yıl bu ürün 110-120 bin tonlara çıktığında şu anda 20 liraya satılan ürün 16'ya düşecekti. Ama şu anda bir taban fiyat belirlenmiş oldu. Önümüzdeki yıl ürün isterse 150 bin ton olsun bu rakamların altına düşmeyecek. Köylünün malı artık fiyatı garantili bir şekilde gelecek. Bir ilde böyle bir ürün yok. Bir ile tarımsal ürün olarak 45 günde üretilip, yapılıp, kaldırılıp satışa getirilen ve 300 milyon dolar bir ile katkı sağlayan bir ürün hiçbir ilde yok. Bu Allah'ın bize bir nimeti. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. 300 milyon dolar, bu fiyat kalitesini belirledikten sonra Allah nasip ederse hedefimiz 500 milyon dolara çıkartmak. Bunun 70-80 bin tonunu 21 liradan satacağız ama önümüzdeki yıllar 120 -130 bin tonu sattığımız zaman bu rakamlar 500 milyon gibi bir rakama yükselecek" dedi.

Bilboard konusu

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi arasında yaşanan bilboard reklam panoları sorunun sorulması üzerine Kahtalı şunları söyledi:

"Bu güncel yaşadığımız bir sorun. Her iki belediye de Malatya'mıza hizmet eden belediye ve ikisi de AK Parti belediyeleri. Belediye başkanlarımız arasında herhangi bir sorun yok. Sadece bürokratik, alttaki elemanların birbirinden diyalog eksikliğinden kaynaklı sıkıntılar var. Ana arterlerdeki reklam panoları Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olan alanlar. Bu alanların da düzenlenmesi gerekiyor. Biz bunu serbest bırakırsak her kurum bir şey asar. Bunun bir düzen içerisinde olması lazım. Yani düzenin olmadığı hiçbir yerde ilerleme kaydedemezsiniz, estetiği de oluşturamazsınız. Bu anlamda belediye başkanlarımızın arasında herhangi bir sorun olmadığını samimiyetle söylemek istiyoruz. Sadece bürokratın ve daha alttaki çalışanların kendi işgüzarlıklarıyla yapmış oldukları meseleler diyorum. Arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasına gerek yok. Çünkü sorun yok. Malatya'da hiçbir sorun olmaz. Malatya çok güçlü bir şehir." - MALATYA

Hakan Kahtalı, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahtalı: 'Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek' - Son Dakika


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