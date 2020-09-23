Kahtalı: "Dik durduk ama vatandaşlara karşı dikleşmedik" - Son Dakika

Kahtalı: "Dik durduk ama vatandaşlara karşı dikleşmedik"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, vatanına ve bayrağına sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini bildirip, "Biz devamlı dik durduk ve vatandaşlara karşı dikleşmedik.

Kahtalı:

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, vatanına ve bayrağına sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini bildirip, "Biz devamlı dik durduk ve vatandaşlara karşı dikleşmedik. Vatanımıza bayrağımıza ezanımıza sahip çıktık" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi ile İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi'ni parti yöneticileriyle birlikte ziyaret eden Kahtalı'yı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi yöneticileri karşıladı.

"Gençlerimizi maneviyat değerleriyle yetiştiriyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Taşkesen, "Önder İmam Hatipliler Derneği 1958 yılında kuruldu. Malatya'mızın sivil toplum örgütü çalışmalarımızın tamamı imam hatipte okuyan çocuklarımıza yönelik. Öğrencilerimizin manevi değerleri yüksek olarak yetişmeleri için çaba gösteriyoruz" dedi.

AK Parti Malatya milletvekili Hakan Kahtalı ise çalışmalarından dolayı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği yöneticilerine teşekkür ederek, "Biz varoluş gayesine uygun yaşayan ve bununla amel eden, gençlerin yetişmesi için gayret gösteren sivil toplum kuruluşlarına yanındayız. Buralar, gençlerimizin varoluş gayesine uygun yaşaması ve ahiret bilinciyle dünyadaki bütün yaşantısını ona göre şekillendirmesi noktasında çalışan yerlerdir. Bu bir toplumsal görevdir. Buda bir faydadır. Bu konuda önemli bir görev icra ediyorsunuz. Biraz önce konuşmasında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ifade etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla beraber geçen yıl ÖNDER İmam Hatipliler Derneğin 81 ildeki temsilcilerinin katıldığı Malatya'mızda 16'nci kurultay gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız, İstanbul Belediyesinde yaşadığı sıkıntıları gençlerimize anlattı"

Kahtalı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imam hatip mezunu olduğu için, ÖNDER İmam Hatiplilerle ilgili kurulmuş bir sivil toplum olduğu için gençlere hitap etti. Çok güzel bir organizasyondu. Türkiye'nin 81 ilinden katılım vardı çok güzel bir coşkuyla üniversitedeki toplantı Türkiye'de ses getirmişti. Cumhurbaşkanımız, İstanbul Belediyesinde yaşadığı sıkıntıları gençlerimize anlattı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan toplantıda çok güzel örnekler verdi. Gençlere çokta iyi ve güzel nasihatlerde bulundu. Kendi yaşantısında anlattı" dedi.

Bir gencin yetişmesinde, kişilik sahibi olduğunda, kişiliğin nasıl şekillenmesi gerektiğini gelen her rüzgarda yamulmaması gerektiğini dile getiren Kahtalı, " Biz devamlı dik durduk ve vatandaşlara karşı dikleşmedik. Vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıktık. Ülkemizde yaşayan her kavme saygı gösterdik. Alevi Sünni ayrımı yapmadık. Sağcı solcu ayrımı yapmadık. Türk ve Kürt ayrımı yapmadık. Biz yeter ki bu topraklara hizmet edecek gençler yetişsin istedik. Bayrağa Ezana sahip çıkacak gençler yetişsin istedik. Böyle sivil toplum temsilcilerimizin yanında olacağız. Bunu ifade etmek için bu gün ÖNDER İmam Hatipliler derneğimiz ziyaret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Milletvekili Kahtalı, İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkan, daha sonra dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemine temas ederek, "Türkiye'mizde önemli bir yeri olan İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubemizin önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. İlim gören gençlerimizin ilim yayma cemiyetiyle bağı olduğunu görüyoruz. İlk İstanbul'da kuruldu cemiyet. 70 yıldır faaliyet gösteriyor. Bu anlamda öğrenciyle olan ilişkiler Türkiye'nin tamamına yayılmış durumda. Öğrencilerimiz huzur içinde emniyet içinde, kalabilecekleri ailelerin de çok rahat bir şekilde emanet edebilecekleri kurumlardır. Bu gibi hayırlı sivil toplum kuruluşunun Malatya'mızda kazandırılmasında emeği olan Başkanımız Özkan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bizler siyasi partiler olarak, böyle kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman yanındayız. Sorun ve sıkıntılar konusunda değerlendirip çözüm bulmaya gayret ediyoruz" şekilde konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahtalı: 'Dik durduk ama vatandaşlara karşı dikleşmedik' - Son Dakika


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