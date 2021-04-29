Kahtalı doktordan engelliler için sandalye bağışı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uzun yıllardan beri Ankara'da görev yapan Doç. Dr. İshak Şan tarafından Kahta'da ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılmak üzere 15 adet tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.

Uzun yıllardan beri Ankara'da görev yapan ve aslen Kahtalı olan Doç. Dr. İshak Şan tarafından Kahta'da ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılmak üzere Kahta Bedensel Engelliler Derneği'ne 15 adet tekerlekli sandalye bağışı yapıldı. Tekerlekli sandalyeleri Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan teslim aldı.

Kahta'da tekerlekli sandalye ihtiyacı olan onlarca engellinin olduğunu ifade eden Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardan beri Ankara'da görev yapan Kahtalı hemşerimiz Doç. Dr. İshak Şan tarafından Kahta'da ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılmak üzere derneğimize 15 adet tekerlekli sandalye bağışı yapıldı. Dernek olarak il içinde veya il dışındaki hayırsever iş adamları ve kıymetli ağabeylerimizin destekleriyle bağışlanan tekerlekli sandalyeleri ilçemizde ihtiyaç sahibi öncelikli kardeşlerimize dağıtıyoruz. Dertlerine biraz da olsa derman olmak bizleri de mutlu ediyor. Buradan sizlerin aracılığı ile şahsım, dernek yönetimim ve tüm engelli kardeşlerim adına derneğimize tekerlekli sandalye bağışında bulunan başta Doç. Dr. İshak Şan olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN