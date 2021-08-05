Üye Girişi
Kahtalı: "Muhalefet yangınları çıkaranlara hesap sormuyor, algı yapıyor" - Son Dakika

Kahtalı: "Muhalefet yangınları çıkaranlara hesap sormuyor, algı yapıyor"

05.08.2021 00:57
Kahtalı:

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye'deki orman yangınları üzerinden muhalefetin algı çalışması yaptığını ifade ederek, "Bütün ekipler orada canla başla seferber olmuş vaziyette ancak muhalefet bunu görmüyor ve yangını çıkaranlardan hesap sormuyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye'deki orman yangınları üzerinden muhalefetin algı çalışması yaptığını ifade ederek, "Bütün ekipler orada canla başla seferber olmuş vaziyette ancak muhalefet bunu görmüyor ve yangını çıkaranlardan hesap sormuyor. Bunun üstüne bir de algı yaparak vatandaşın aklını karıştırmaya çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Namık Gören, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ve partililerle birlikte Tecde Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına katılarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Milletvekili Hakan Kahtalı yakın tarihte çok büyük sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, Türkiye'nin pandemi ile mücadeledeki başarısına dikkat çekti. Kahtalı, "2020 yılında Malatya ve Elazığ'da bir deprem oldu, daha sonra İzmir'de de deprem felaketi yaşandı. Ardından Karadeniz'de sel felaketleri yaşandı daha sonra da tüm dünyada pandemi krizi yaşanmaya başladı. Pandemi her yerde olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılara yol açtı ama Allah'a şükürler olsun bugün geldiğimiz noktada pandemi ile en iyi mücadele eden ülke konumundayız. Sağlık alanında yaptığımız yatırımların bu dönemde önemli katkıları oldu. Hiçbir vatandaşımızı zor durumda bırakmadık, hiçbir vatandaşımıza 'ilaç yok, doktor yok' demedik. Ülkemizde 1 milyon 177 bin sağlık çalışanı var. Bu çok önemli bir rakam. Malatya'ya baktığımızda bütün ilçelerimizde gerek hastanelerimizi gerek aile sağlığı merkezlerimizi gerekse de entegre hastanelerimizi tamamladık. Yine eski Devlet Hastanesinin yerine 300 yataklı bir hastane daha yapıyoruz o da bitme aşamasına geldi. Bunun yanında üniversite hastanemiz ve onkoloji hastanemiz ülkemize ve dünyaya önemli hizmetler veriyor" dedi.

Malatya'nın önemli bir tarım ve sanayi şehri olduğunu belirten Kahtalı, tarım ve sanayi alanında yapılan yatırımlardan bahsederek, "Şehrimizde 50 bin ÇKS kaydı olan çiftçimiz var. Malatya dünya kuru kayısı başkenti. Bu anlamda kayısı ile alakalı önemli yatırımlar yaptık. Lisanslı depoyu tamamladık. Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yapmasını istiyorduk Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu isteğimiz de gerçekleşti ve TMO'nun kayısı alımı sonrası fiyatlar arttı. Kayısımız şu anda 28-30 lira civarında işlem görüyor, bu çok önemli. Sanayi alanında yine Malatya'da 2 Organize Sanayi Bölgesi tamamen dolu, 3. Organize Sanayi Bölgesini açtık, oraları kamulaştırdık ve kamulaştırma bedelini ödediğimiz her alana da yatırım geliyor. Şu anda 300'ün üzerinde firmanın başvurusu var ama bizim elimizde şu anda 36 tane parsel var, yani burası bu kadar önemli bir cazibe merkezi. Şu anda Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan 25 bin kişi var. 3. Organize Sanayi Bölgesi de tamamlanırsa bu rakam 40 bini bulacak" ifadelerini kullandı.

Malatya'ya yapılan ulaşım yatırımları ile ilgili de bilgiler veren Kahtalı, Kuzey Çevre Yolunun son durumu hakkında bilgi paylaştı. Kahtalı, "Ulaşımda Allah'a şükürler olsun önemli işler yaptık. Şu anda havaalanı terminal binası yenileniyor. Erkenek Tüneli, Kömürhan Tüneli ve asma köprüsü, Tohma Köprüsü ve benzeri birçok köprü yatırımını Malatya'mıza kazandırdık. Kuzey Çevre Yolu ile ilgili çalışmalar da çok hızlı bir şekilde sürüyor. Nasip olursa bu yılın sonu itibariyle eski Malatya'ya kadar o yolu getirmiş olacağız. Önümüzdeki yılın sonunda da tamamını bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki orman yangınları ile ilgili de konuşan Kahtalı, muhalefeti eleştirdi. Kahtalı, "Ülkenin birçok yerinde yangınlar var. Muhalefet bu yangınları çıkartanlarla ilgili söz söylemiyor. Tutturmuşlar yangınlar neden söndürülemiyor, uçaklar nerede? Halbuki bizim birçok helikopterimiz ve 3 tane uçağımız var, arazözlerimiz var, yeterli personelimiz var ama bu yangınları çıkartanlara hesap soran yok. Bütün ekipler canla başla sahada gayret ediyor, onlar bunları görmüyorlar, bu yangınları çıkartanları hiç görmüyorlar. Sadece burada algı operasyonu ile milletin kafasını karıştırıyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın 20 yıldır vatandaşlarımız seçimde nasıl bunlara dersini verdiyse bundan sonraki seçimlerde de onların dersini verecek. Onlar kiminle yol yürüdüğüne baksın, vatandaş onların kiminle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor. Biz vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkan herkesle yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise belediyenin yatırımlarından söz ederek, "Halkın bize verdiği yetki ile durmadan canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeşilyurt'ta son 6-7 yılda önemli ve büyük değişiklikler oldu. Hem bütçemiz hem de yatırımlarımız arttı ve ilçemiz hızla büyüdü. Her alanda yatırım ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle sosyal belediyecilikte gerçekten ciddi bir mesafe aldık" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda söz alan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için durmak yok, biz gücümüzün yettiği kadar koşturmaya devam edeceğiz. Bugün de Tecde Mahallemizdeyiz. Tecde hızla büyüyen bir bölge, muhtarımız ile beraber eşgüdüm içerisinde hareket ediyoruz. Eksik olduğumuz yerler olabilir bu doğaldır ama bunları peyderpey gidereceğiz. İnşallah daha çok hizmet edip daha başarılı olacağız."

Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Tecde Mahallesi Başkanı Hacı Dağdeviren de toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. - MALATYA

Muhalefet, AK Parti, Türkiye, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahtalı: 'Muhalefet yangınları çıkaranlara hesap sormuyor, algı yapıyor' - Son Dakika


Son Dakika

7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş 00:16 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir 23:32 Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler 22:49 Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var 21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil 20:46 Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı 20:32 Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti 19:21 Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
19:28 Çekimde bayılınca bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
19:20 Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
19:08 Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
18:52 Göçük altında kalan işçi hayata böyle umutla baktı
18:38 İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
18:37 Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek
18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
17:34 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı
Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek         
00:44
Fatih Terim'den antrenmanda dikkat çeken hamle! Sahaya dev ekran kurdurttu Fatih Terim'den antrenmanda dikkat çeken hamle! Sahaya dev ekran kurdurttu         
00:13
Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösteren ABD'den yeni açıklama: Kimseyi Türkiye'ye yönlendirmedik Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösteren ABD'den yeni açıklama: Kimseyi Türkiye'ye yönlendirmedik         
22:55
Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti         
22:12
Son Dakika: Milas'ta alevler termik santrale sıçradı! Bölgeden patlama ve siren sesleri yükseldi Son Dakika: Milas'ta alevler termik santrale sıçradı! Bölgeden patlama ve siren sesleri yükseldi         
21:23
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında         
19:27
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı         
18:36
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler         
18:16
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 01:10:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahtalı: "Muhalefet yangınları çıkaranlara hesap sormuyor, algı yapıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement