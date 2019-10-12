Son Dakika Haberleri: Kahtalı öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu
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Kahtalı öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okuyarak dua etti.

Kahtalı öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okuyarak dua etti.


Okulun mescidinde düzenlenen programda konuşan Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muzaffer Karataş, burada yaptığı konuşmada, harekatın başarıyla sonuçlanması için dua etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.


Harekata katılan güvenlik güçlerinin bir kahramanlık örneği sergilediğini belirten Müdür Karataş, "Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için öğrencilerimizle beraber okulumuzun mescidinde Fetih Suresi okuyarak daha sonra da Mehmetçiğimiz için dua ettik. Biliyoruz ki ülkemizin düşmanları olduğu gibi dostları da var. Bizler de ülke olarak her zaman mazlumdan yana olduk. Şimdi de Mehmetçiğimiz ülkemizin bekası için Barış Pınarı Harekatı'nda. Dünyaya da adete bir kahramanlık örneği sergiliyor. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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