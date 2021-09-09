Kahvaltı hazırlarken az kalsın parmağını koparıyordu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sabah kahvaltı hazırlayan yabancı uyruklu şahıs sol el parmağını bıçakla kesti. Kopma aşamasına gelen parmak için iki hastane seferber oldu.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde kahvaltı hazırlayan yabancı uyruklu Abbdullah S., bıçakla yiyecekleri doğradığı esnada bir anlık dikkatsizliği sonucu sol el işaret parmağını kesti. Ardından kendi imkanları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen Abbdullah S., burada yapılan müdahalesinin ardından ameliyata alınmak üzere üniversite hastanesine sevk edildi. Şahsın parmağının bıçak kesiğinden dolayı parmağının kopma aşamasına geldiği öğrenilirken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR