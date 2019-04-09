Kahvaltı İçin Fırında Bezelyeli Omlet (8 Ay+) | İki Anne Bir Mutfak

BEZELYELİ & KABAKLI OMLET (8 ay+) Malzemeler 2 yemek kaşığı taze bezelye, ¼ patates, ½ taze kabak, 2 yumurtanın sarısı, 1 kaşık lor peyniri, 2 yemek kaşığı içme suyu Nasıl Yapılır? 1. Minik küp şeklinde doğranmış patates, taze kabak ve bezelyeyi tavada az suda soteleyin.

BEZELYELİ & KABAKLI OMLET (8 ay+) Malzemeler 2 yemek kaşığı taze bezelye, ¼ patates, ½ taze kabak, 2 yumurtanın sarısı, 1 kaşık lor peyniri, 2 yemek kaşığı içme suyu Nasıl Yapılır? 1. Minik küp şeklinde doğranmış patates, taze kabak ve bezelyeyi tavada az suda soteleyin. 2. Bir taraftan yumurtayı içme su ile çırpın ve lor peynirini de ekleyin. 3. Sotelenmiş sebzenin üzerine yumurta karışımını dökün. 4. Ocakta 2-3 dakika pişirdikten sonra, daha önceden ısınmış 170º fırında 5-6 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

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