Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar - Son Dakika

Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar
18.03.2021 14:12
Konya'da üst katta yaşayan oğlunu kahvaltı için uyandırmaya giden aile, oğullarının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler, merhumu otopsi yapmak üzere hastane morguna götürdü.
Sabah saat 10.00 sıralarında, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın alt katındaki dairede oturan ailesi, üst katta yalnız yaşan Uğur T.'yi kahvaltı için uyandırmaya evine geldi. Uğur T.'yi hareketsiz yatarken bulan ailesinin haber vermesiyle eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Uğur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, Uğur T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
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