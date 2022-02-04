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KAHVALTI MASASINDA UNUTTUĞU TELEFONU ÇALINDI - Son Dakika

KAHVALTI MASASINDA UNUTTUĞU TELEFONU ÇALINDI

04.02.2022 13:40

Antalya'da Ergün Kaynak'ın (40) kahvaltı sonrası masa üzerinde unuttuğu telefonu çalındı.

Antalya'da Ergün Kaynak'ın (40) kahvaltı sonrası masa üzerinde unuttuğu telefonu çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerindeki bir kafe restoranda meydana geldi. Ailesi ile kahvaltı yapmaya gelen Ergün Kaynak, işyeri önündeki masalardan birine oturdu. Havanın soğuk olması nedeniyle üşüyen aile içeriye girerken, Kaynak, yaklaşık 9 bin lira değerindeki cep telefonunu masa üzerinde unuttu. Bu sırada işyeri önünden gecen kimliği belirsiz kişi masadaki cep telefonunu fark etti. İşyerinin tuvaletini kullanan şüpheli, çıkışta tekrar masaya yönelip cep telefonunu alıp uzaklaştı. Telefonunun olmadığını fark eden Kaynak, polisi arayarak şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşadığı olayın şokunu atamadığını belirten Ergün Kaynak,"Kahvaltı sırasında çocuklar üşüyünce içeri geçtik. Dalgınlıkla masa üzerinde unutuşum. Aradan 10 dakika geçti. Hırsız içeri girip etrafı kolaçan ediyor. İçerideki arkadaşlara tuvaleti sorup giriyor. Ardından tekrar dışarı çıkıp telefonu alıyor. Ben kapı kapı dolaşarak temizlik bezi satıyordum, onlar da çalışsınlar ama bunu yapmasınlar" dedi.

Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, ailenin içeriye girmesinin ardından masada unutulan cep telefonunu fark eden hırsızın etrafı kolaçan ettiği, tuvaleti kullandıktan sonra çıkıta masa üserindeki telefonu aldığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

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Hırsızlık şüphelisinin kaldırımdan geçerken telefonu fark etmesi

Şüphelilin yeniden dolaşıp, gelmesi

İçeri giren hırsızlık zanlının çıkarken, oturur gibi yapıp, telefonu alması

Telefon sahibi Ergün Kaynak ile röp

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

KAHVALTI MASASINDA UNUTTUĞU TELEFONU ÇALINDI
KAHVALTI MASASINDA UNUTTUĞU TELEFONU ÇALINDI
KAHVALTI MASASINDA UNUTTUĞU TELEFONU ÇALINDI

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Cep Telefonu, Hırsızlık, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHVALTI MASASINDA UNUTTUĞU TELEFONU ÇALINDI - Son Dakika


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