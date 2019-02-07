Kahvaltı Okul Başarısını Doğrudan Etkiliyor

Günümüzde obezite, diyabet gibi hastalıklar okul çağındaki çocuklarda da sıkça görülüyor. Bu nedenle özellikle okul dönemindeki beslenmenin önemi günden güne artıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Meltem Arslan, okula dönüş döneminde çocuklarına sağlıklı öğünler sunmak isteyen ebeveynler için altın değerinde önerilerde bulunuyor. Kahvaltının beslenmede en önemli öğün olduğunun altını çizen Arslan, "Yapılan çalışmalarda kahvaltı yapmayan çocukların okul başarısının olumsuz etkilendiği kanıtlanmıştır. Her öğünde olduğu gibi kahvaltıda da çeşitliliğe önem verilmelidir. Ayrıca okulda kalma süresi uzun olan çocuklara besin değeri yüksek, özel hazırlanmayı gerektirmeyen ara kahvaltısı sağlanabilir" diyor.

Okulda beslenmede nelere dikkat edilmeli?

Okul yemeklerinin çocukların sağlığı açısından önemli olduğu kadar, düzenli beslenme alışkanlığı kazandırma açısından da önemli olduğunu hatırlatan Diyetisyen Meltem Arslan, yeterli ve dengeli olan okul yemeğinin çocukların bilişsel gelişimlerini ve okul performanslarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Günümüzde çocukların aşırı yağlı, çok şekerli, gazlı/asitli besinlerin ulaşımının kolay olduğunu ifade eden Arslan, şunları söylüyor: "Çocuklara hazır gıdaların büyüme ve gelişmeye hiçbir katkısı olmadığı, günlük alınması gereken vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamadığı için eksiklik yaratacağı ve yüksek yağ oranı, şeker içerdiği için de şişmanlığa yol açabileceğinin anlatılması gerekiyor. Çocukların kantinden böyle besinler almak yerine evden getirilen besinleri tüketmeleri sağlanmalı. Eğer çocuk ana öğünlerden en az birini ve iki ara öğünü okulda tüketiyorsa daha özenli davranılmalı ve onlara taze meyve suyu, meyve, ev yapımı börek/poğaça, süt ve ürünleri gibi kolay taşınabilecek yiyeceklerden oluşan menüler hazırlanmalı."

Bilişsel gelişim ve performans için Omega-3

Diyetisyen Meltem Arslan, insan vücudunda üretilmeyen ancak dışarıdan alınması gereken bir yağ asidi olan Omega-3'ün özellikle çocuklarda zihinsel gelişim, okul performansı için önemli rol oynadığının da altını çiziyor. Arslan, yeterli Omega-3 alımı için haftada 2-3 kez balık, ara öğünlerde veya ana öğünlerde ceviz gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Okul döneminde çocukların yoğun fiziksel aktivite nedeniyle su kaybettiğini hatırlatan Arslan, "Besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınması, vücut ısısının denetimi ve birçok vücut işlevi için suyun önemi çok büyük. Bu nedenle çocuklar yeterince su tüketmeli" diyor.

Örnek Kahvaltı Menüsü

Süt

Yumurta

Peynir

Ceviz

Bal veya reçel

Ekmek

Domates, salatalık, yeşillik

Örnek Öğle Yemeği Menüsü

Çorba

Meyve

Etli sebze yemeği

Pilav veya makarna

Yoğurt veya ayran veya cacık

Örnek Akşam Yemeği Menüsü

Et veya tavuk veya balık (tercihen ızgara/haşlama/fırında)

Tatlı veya meyve

Salata