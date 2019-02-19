Son Dakika Haberleri: Kahvaltı, okul başarısını olumlu etkiliyor

Kahvaltı, okul başarısını olumlu etkiliyor

1 saat önce

Diyetisyen İzan Işık, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltının, eğitim başarısını etkilediğini, matematik problemleri çözme becerisini, okuma ve dinleme esnasında daha iyi anlamayı söyledi.

Kahvaltı, okul başarısını olumlu etkiliyor, System.String[]
Diyetisyen İzan Işık, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltının, eğitim başarısını etkilediğini, matematik problemleri çözme becerisini, okuma ve dinleme esnasında daha iyi anlamayı söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:45 

Diyetisyen, Ekonomi
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