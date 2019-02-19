Kahvaltı, okul başarısını olumlu etkiliyor
1 saat önce
Diyetisyen İzan Işık, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltının, eğitim başarısını etkilediğini, matematik problemleri çözme becerisini, okuma ve dinleme esnasında daha iyi anlamayı söyledi.
Diyetisyen
İzan Işık, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltının, eğitim başarısını etkilediğini, matematik problemleri çözme becerisini, okuma ve dinleme esnasında daha iyi anlamayı söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:45
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