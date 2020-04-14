Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu - Son Dakika

Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu

6 saat önce

Beşiktaş'ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu.

Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu, System.String[]

Beşiktaş'ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ayağından vurulan şahıs, polisi arayarak vurulduğunu söyleyip yardım istedi.


Olay, saat 06.00 sularından Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Sokak, E-5 Karayolu kenarındaki çimenlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çimenlikte kahvaltı yaptığını ileri süren Bekir Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ayağından vurulan Yılmaz, kendisi polise haber verip, vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yapılan müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralı Yılmaz, verdiği ilk ifadede kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söylerken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alının Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Balmumcu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 07:04 Kaynak: İHA

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