Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu - Son Dakika

Beşiktaş'ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Bekir Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ayağından vuruldu. Polisi arayarak yardım isteyen Yılmaz'ın sağlık durumu iyi, ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

POLİSİ ARADI

Saat 06.00 sularından Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Sokak, E-5 Karayolu kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığını ileri süren Bekir Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ayağından vurulan Yılmaz, kendisi polise haber verip, vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yapılan müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralı Yılmaz, verdiği ilk ifadede kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söylerken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alının Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.