Kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı

Pastanede yaşanan silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir pastanede çıkan tartışmada bir kişinin 3 arkadaşını vurduğu anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Pastanede yaşanan saldırı anı ve yaralının sürünerek pastaneden çıktığı ve vatandaşların yardımına koştuğu görülüyor. Saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde sabah 08.30 sıralarında bulunan bir pastaneye kahvaltı yapmak için bir grup arkadaş arasında tartışma başlamıştı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada şahıslardan biri silahına sarılarak 3 arkadaşını vurdu. Silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, grubun pastaneye girmesi ve kaçmaları, 1 kişinin pastaneden sürünerek çıkıp yere yattığı görülüyor. Daha sonra vatandaşların yardımına koştuğu görülüyor.